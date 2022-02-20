Иран призвал евротройку прилагать усилия по обеспечению законных прав Ирана

Амирабдоллахян провел в воскресенье встречу со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альваресом в кулуарах 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Он сказал, что переговоры в Вене достигли точки, которая требует политических решений от западной стороны, чтобы заключить сделку.
Министр иностранных дел Ирана также подчеркнул, что Тегеран и Мадрид должны ускорить двустороннее сотрудничество, в частности, в области фармацевтики, водных ресурсов, возобновляемых источников энергии и транспорта.
Амир Абдоллахиян также пригласил министра иностранных дел Испании посетить Иран.
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