20 февр. 2022 г., 19:05
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News Code: 84657046
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Иран призвал евротройку прилагать усилия по обеспечению законных прав Ирана

Иран призвал евротройку прилагать усилия по обеспечению законных прав Ирана

Тегеран, 20 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в воскресенье указал на продолжающиеся переговоры между Ираном и пятью мировыми державами в Вене, подчеркнув необходимость того, чтобы Франция, Великобритания и Германия выполнили свою роль и приложили усилия для обеспечения законных прав Ирана.

Амирабдоллахян провел в воскресенье встречу со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альваресом в кулуарах 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Он сказал, что переговоры в Вене достигли точки, которая требует политических решений от западной стороны, чтобы заключить сделку.

Министр иностранных дел Ирана также подчеркнул, что Тегеран и Мадрид должны ускорить двустороннее сотрудничество, в частности, в области фармацевтики, водных ресурсов, возобновляемых источников энергии и транспорта.

Амир Абдоллахиян также пригласил министра иностранных дел Испании посетить Иран.

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