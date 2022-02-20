Иран призвал евротройку прилагать усилия по обеспечению законных прав Ирана

Амирабдоллахян провел в воскресенье встречу со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альваресом в кулуарах 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Он сказал, что переговоры в Вене достигли точки, которая требует политических решений от западной стороны, чтобы заключить сделку.

Министр иностранных дел Ирана также подчеркнул, что Тегеран и Мадрид должны ускорить двустороннее сотрудничество, в частности, в области фармацевтики, водных ресурсов, возобновляемых источников энергии и транспорта.

Амир Абдоллахиян также пригласил министра иностранных дел Испании посетить Иран.