Главы МИД Ирана и Норвегии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Амир Абдоллахиян провел переговоры с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт на полях 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Стороны Обменялись мнениями по актуальным двусторонним вопросам, а также по ряду насущных тем международной повестки дня. Кроме того, былы обсудждены переговоры в Вене по восстановлению иранской ядерной сделке.

Амир Абдоллахиян назвал 115-летние дипломатические отношения между Тегераном и Осло идеальной основой для дальнейшего и всестороннего развития сотрудничества между двумя государствами.

Глава иранской дипломатии также выразил готовность Ирана принять норвежскую делегацию на уровне заместителей министра иностранных дел для координации и дальнейшего развития отношений.