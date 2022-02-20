20 февр. 2022 г., 17:26
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Главы МИД Ирана и Норвегии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Главы МИД Ирана и Норвегии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Тегеран, 20 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече со своим норвежским коллегой Анникен Хюитфельдт в воскресенье подчеркнул готовность Ирана принять норвежскую делегацию для координации и дальнейшего развития двусторонних отношений.

Амир Абдоллахиян провел переговоры с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт на полях 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Стороны Обменялись мнениями по актуальным двусторонним вопросам, а также по ряду насущных тем международной повестки дня. Кроме того, былы обсудждены переговоры в Вене по восстановлению иранской ядерной сделке.

Амир Абдоллахиян  назвал 115-летние дипломатические отношения между Тегераном и Осло идеальной основой для дальнейшего и всестороннего развития сотрудничества между двумя государствами.

Глава иранской дипломатии также выразил готовность Ирана принять норвежскую делегацию на уровне заместителей министра иностранных дел для координации и дальнейшего развития отношений.

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