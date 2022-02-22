Глава МИД: Иран протягивает руку соседям

Глава МИД Ирана во вторник сообщил в своем Twitter, что президент Ирана Эбрахим Раиси был принят правительством Катара, и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани тепло приветствовал его.

Министр иностранных дел добавил, что отношения между Ираном и Катаром имеют глубокие корни и строятся на основе общих интересов.

"Укрепление отношений с соседними странами, особенно с арабскими странами, является фундаментальным приоритетом внешней политики Ирана", сказал Амирабдоллахян, добавив, что Иран протягивает руки соседям.

Раиси в понедельник, 21 февраля прибыл в Катаре с официальным визитом по приглашению эмира арабского государства шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.