22 февр. 2022 г., 11:43
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News Code: 84658935
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Глава МИД: Иран протягивает руку соседям

Глава МИД: Иран протягивает руку соседям

Тегеран, 22 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что укрепление связей с соседними странами, в частности с арабскими государствами, является главным приоритетом внешней политики Исламской Республики Иран.

Глава МИД Ирана  во вторник сообщил в своем Twitter, что президент Ирана Эбрахим Раиси был принят правительством Катара, и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани тепло приветствовал его.

Министр иностранных дел добавил, что отношения между Ираном и Катаром имеют глубокие корни и строятся на основе общих интересов.

"Укрепление отношений с соседними странами, особенно с арабскими странами, является фундаментальным приоритетом внешней политики Ирана", сказал Амирабдоллахян, добавив, что Иран протягивает руки  соседям.

Раиси в понедельник, 21 февраля прибыл в Катаре с официальным визитом по приглашению эмира арабского государства шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

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