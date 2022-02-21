21 февр. 2022 г., 12:29
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Раиси прибыл в Доху с визитом

Раиси прибыл в Доху с визитом

Тегеран, 21 февраля, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси, который посетит Катар с двухдневным визитом для участия в саммите лидеров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), прибыл в Доху.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани лично встретил Раиси в аэропорту.
Встреча с эмиром Катара, переговоры высокопоставленных делегаций двух стран и подписание нескольких соглашений и договоров включены в повестку первого дня поездки.
Раиси также во второй день визита выступит с речью на 6-м саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). На полях саммита иранский президент также проведет встречи с главами стран-участниц форума.
Глава Ирана также встретится с иранцами, проживающими в Катаре и иранскими и катарскими бизнесменами.
Напомним, министры иностранных дел, нефти, культурного наследия и туризма и глава администрации президента сопровождают Раиси в этой поездки.

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