Раиси прибыл в Доху с визитом

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани лично встретил Раиси в аэропорту.

Встреча с эмиром Катара, переговоры высокопоставленных делегаций двух стран и подписание нескольких соглашений и договоров включены в повестку первого дня поездки.

Раиси также во второй день визита выступит с речью на 6-м саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). На полях саммита иранский президент также проведет встречи с главами стран-участниц форума.

Глава Ирана также встретится с иранцами, проживающими в Катаре и иранскими и катарскими бизнесменами.

Напомним, министры иностранных дел, нефти, культурного наследия и туризма и глава администрации президента сопровождают Раиси в этой поездки.