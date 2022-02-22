Визит президента Ирана в Катар

Президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник, 21 февраля прибыл в Катаре с официальным визитом по приглашению эмира арабского государства шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.
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