22 февр. 2022 г., 11:24
Journalist ID: 2177
News Code: 84658884
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Визит президента Ирана в Катар

Президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник, 21 февраля прибыл в Катаре с официальным визитом по приглашению эмира арабского государства шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

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