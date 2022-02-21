Раиси: уровень отношений между Тегераном и Дохой необходимо повышать во всех сферах

Эбрахим Раиси и Эмир Катара на совместном заседании делегаций высокого уровня двух стран подчеркнули, что руководители и председатели Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству должны поставить четкие цели по расширению взаимодействия и сотрудничества между двумя странами.

«Определение целей и конкретных сроков для достижения этих целей, в направлении расширения двусторонних взаимодействий и усердное выполнение этих целей соответствующими должностными лицами двух стран, особенно главами Совместных комиссий по экономическому сотрудничеству Ирана и Катара, эффективное решение для улучшения отношения между двумя странами во всех сферах будут», - отметил он.

«Заявив, что укрепление двусторонних отношений между Ираном и Катаром следует распространить на региональное сотрудничество и международную ролевую игру, президент добавил: «Исламская Республика Иран всегда была искренним соседом и настоящим другом для всех стран региона, включая Катар и наиболее очевидный пример, подтверждающий это утверждение, — постоянная поддержка Ираном прав угнетенного палестинского народа», - продолжил он.