21 февр. 2022 г., 22:53
Journalist ID: 2388
News Code: 84658439
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Раиси: уровень отношений между Тегераном и Дохой необходимо повышать во всех сферах

Раиси: уровень отношений между Тегераном и Дохой необходимо повышать во всех сферах

Тегеран, 21 февраля, ИРНА - На совместной встрече делегаций высокого уровня Исламской Республики Иран и Эмирата Катар Президент Эбрахим Раиси сказал, что культурные и религиозные общности всегда прокладывали путь к укреплению отношений между двумя народами и правительствами.

Эбрахим Раиси и Эмир Катара на совместном заседании делегаций высокого уровня двух стран подчеркнули, что руководители и председатели Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству должны поставить четкие цели по расширению взаимодействия и сотрудничества между двумя странами.

«Определение целей и конкретных сроков для достижения этих целей, в направлении расширения двусторонних взаимодействий и усердное выполнение этих целей соответствующими должностными лицами двух стран, особенно главами Совместных комиссий по экономическому сотрудничеству Ирана и Катара, эффективное решение для улучшения отношения между двумя странами во всех сферах будут», - отметил он.

«Заявив, что укрепление двусторонних отношений между Ираном и Катаром следует распространить на региональное сотрудничество и международную ролевую игру, президент добавил: «Исламская Республика Иран всегда была искренним соседом и настоящим другом для всех стран региона, включая Катар и наиболее очевидный пример, подтверждающий это утверждение, — постоянная поддержка Ираном прав угнетенного палестинского народа», - продолжил он.

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