Раиси: Условием достижения соглашения является обеспечение интересов иранского народа и отмена санкций

Эбрахим Раиси в понедельник на совместной пресс-конференции с Тамимом бин Хамад Аль Тани в Дохе, высоко оценив приглашение эмира Катара посетить страну и принять участие во Всемирном газовом саммите, сказал: "Сегодня я посетил Доху с двумя целями, одна из которых состоит в том, чтобы развивать двусторонние отношения между Ираном и Катаром, а другой участие в саммите Ассамблеи стран-экспортеров газа".

Назвав свою встречу с Эмиром Катара хорошей и позитивной, Президент добавил: "В ходе этой встречи мы договорились, что две страны извлекут выгоду из существующих мощностей и возможностей для расширения сотрудничества и углубления отношений в различных сферах и сферах".

Он продолжил: «Учитывая территориальную близость и общие интересы Ирана и Катара, мы решили предпринять серьезные и новые шаги для расширения отношений и диверсификации сфер сотрудничества".

Он продолжил: «Учитывая территориальную близость и общие интересы Ирана и Катара, мы решили предпринять серьезные и новые шаги для расширения отношений и диверсификации сфер сотрудничества».

Ссылаясь на свое соглашение с эмиром Катара о серьезном расширении сотрудничества между двумя странами в области дорог, энергетики, торговли, инвестиций, продовольственной безопасности, здравоохранения и культуры, президент добавил: Иран готов к полному сотрудничеству в проведении Кубка мира по футболу как можно лучше".

Перечисляя уникальные преимущества Ирана в различных областях, Раиси сказал: "Исламская Республика Иран стремится к переменам и скачкам на региональном уровне, и эти преимущества гарантируют основу для двустороннего, многостороннего сотрудничества и регионального роста".

"Уровень сотрудничества между странами региона несоизмерим с огромным потенциалом, - сказал он. - Иран стремится содействовать укреплению этих отношений в рамках политики соседства, и мы стремимся к взаимодействию, сотрудничеству и сотрудничеству с соседними странами по мере насколько это возможно".

Презмдент заявил, что Исламская Республика Иран выиграла две битвы с терроризмом и кампанию максимального давления со стороны врагов, добавив, что Соединенные Штаты должны доказать свою волю к снятию санкций.

Раиси отметил, что для достижения соглашения на переговорах с Западом необходимо обеспечить интересы иранского народа, снятие санкций, действующую гарантию и закрытие политических дел.