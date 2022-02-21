Визит Раиси в Катар приведет к укреплению стратегических отношений

Он в интервью ИРНА назвал одним из основных приоритетов внешней политики 13-й администрации установление стабильности и регионального баланса в целях расширения всеобщих связей с соседними странами.
По его словам, у Ирана больше всего соседей в мире после России и Китая. «Наша страна граничит с 15 странами и несколькими самопровозглашенными государствами, поэтому есть особая геополитическая позиция для двустороннего, многостороннего и регионального сотрудничества с соседями», добавил он.
Эксперт назвал развитием экономического сотрудничества не только как фактор укрепления добрососедства, но и как фактор расширения региональной безопасности и стабильности. «Создание динамичной, стабильной, сильной экономики, основанной на разумной стратегической политике и развитии внешней торговли, может улучшить благополучие народов региона», подчеркнул Ахбари.
Он сравнил семейства Аль Тани с правителями Омана, заявив, что они всегда попытались сохранить отношения с Ираном на надлежащем уровне.
Тегеран, 21 февраля, ИРНА – Визит иранского президента Эбрахима Раиси в Доху может привести к укреплению стратегических отношений с Катаром в областях политики, экономики, культуры, обороны и безопасности. Об этом заявил политический эксперт Мохаммад Ахбари.
Он в интервью ИРНА назвал одним из основных приоритетов внешней политики 13-й администрации установление стабильности и регионального баланса в целях расширения всеобщих связей с соседними странами.
Похожие новости
-
Раиси прибыл в Доху с визитом
Тегеран, 21 февраля, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси, который посетит Катар с двухдневным…
-
Объявлены подробности двухдневного визита Президента в Катар
Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Посол Ирана в Катаре Хвмидреза Дехгани Пуде сказал, что визит Эбрахима…
-
Раиси назвал цель визита в Катар активизацией отношений со странами Персидского залива
Тегеран, 21 февраля, ИРНА – Визит в Катар состоится в целях активизации добрососедской дипломатии,…
Your Comment