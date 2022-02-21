21 февр. 2022 г., 14:50
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Визит Раиси в Катар приведет к укреплению стратегических отношений

Визит Раиси в Катар приведет к укреплению стратегических отношений

Тегеран, 21 февраля, ИРНА – Визит иранского президента Эбрахима Раиси в Доху может привести к укреплению стратегических отношений с Катаром в областях политики, экономики, культуры, обороны и безопасности. Об этом заявил политический эксперт Мохаммад Ахбари.

Он в интервью ИРНА назвал одним из основных приоритетов внешней политики 13-й администрации установление стабильности и регионального баланса в целях расширения всеобщих связей с соседними странами.
По его словам, у Ирана больше всего соседей в мире после России и Китая. «Наша страна граничит с 15 странами и несколькими самопровозглашенными государствами, поэтому есть особая геополитическая позиция для двустороннего, многостороннего и регионального сотрудничества с соседями», добавил он.
Эксперт назвал развитием экономического сотрудничества не только как фактор укрепления добрососедства, но и как фактор расширения региональной безопасности и стабильности. «Создание динамичной, стабильной, сильной экономики, основанной на разумной стратегической политике и развитии внешней торговли, может улучшить благополучие народов региона», подчеркнул Ахбари.
Он сравнил семейства Аль Тани с правителями Омана, заявив, что они всегда попытались сохранить отношения с Ираном на надлежащем уровне.

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