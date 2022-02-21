Визит Раиси в Катар приведет к укреплению стратегических отношений

Он в интервью ИРНА назвал одним из основных приоритетов внешней политики 13-й администрации установление стабильности и регионального баланса в целях расширения всеобщих связей с соседними странами.

По его словам, у Ирана больше всего соседей в мире после России и Китая. «Наша страна граничит с 15 странами и несколькими самопровозглашенными государствами, поэтому есть особая геополитическая позиция для двустороннего, многостороннего и регионального сотрудничества с соседями», добавил он.

Эксперт назвал развитием экономического сотрудничества не только как фактор укрепления добрососедства, но и как фактор расширения региональной безопасности и стабильности. «Создание динамичной, стабильной, сильной экономики, основанной на разумной стратегической политике и развитии внешней торговли, может улучшить благополучие народов региона», подчеркнул Ахбари.

Он сравнил семейства Аль Тани с правителями Омана, заявив, что они всегда попытались сохранить отношения с Ираном на надлежащем уровне.