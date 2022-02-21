Раиси назвал цель визита в Катар активизацией отношений со странами Персидского залива

Глава иранского правительства, который сегодня утром с двухдневным визитом отбыл в Доху, заявил, что поездка состоится по приглашению эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Он назвал первой целью поездки развитие двусторонних отношений с дружественным Катаром, а второй – участие в саммите лидеров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Указав на совместное гигантское газовое месторождение Южный Парс, Раиси заявил о сотрудничестве с Катаром в сфере энергетики.

«Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) был основан по инициативе Исламской Республики, и Иран, Катар и Россия – три важнейших экспортеров газа в мире», отметил он.

По его словам, переговоры в рамках данного форума являются большим шагом на пути сотрудничества между производителями и экспортерами газа.

Встреча с эмиром Катара, переговоры высокопоставленных делегаций двух стран и подписание нескольких соглашений и договоров включены в повестку первого дня поездки.

Раиси также во второй день визита выступит с речью на 6-м саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).