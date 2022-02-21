Объявлены подробности двухдневного визита Президента в Катар

Изучение различных аспектов важного визита Ибрагима Раиси в Катар находится в СМИ уже несколько дней. Теперь визит Президента страны спустя 10 лет, помимо укрепления отношений, создает основу для большей согласованности в торговле и региональном развитии.

Хамидреза Дехгани Пуде рассказал ИРНА о деталях визита президента в Катар и подписании меморандумов о взаимопонимании и сферах сотрудничества между двумя странами: "Сторонниками диалога, который мы предложили, являются Катар, поэтому в этой связи мы надеемся, что Катар сможет играть все более важную роль в сближении взглядов между Исламской Республикой Иран и арабскими странами Персидского залива и Ближнего Востока".

** График встречи с иранцами, проживающими в Катаре

Касаясь иранцев, проживающих в Катаре, и плана встречи с ними, посол Ирана в Катаре заявил: "Иранцы, проживающие в Катаре, являются неотъемлемой частью группы, проживающей в этой стране, и находятся в полной дружбе. в течение многих лет они присутствуют в этой стране".

"Иранцы, живущие в Катаре, пользуются большим уважением, и большое население играет важную роль в этой стране», — сказал он.

Дехгани-Пуде сказал: "Рабочая сила присутствует в Катаре больше, чем сегодня, и теперь мы постараемся согласовать с катарскими друзьями предыдущие соглашения, достигнутые в этом отношении, и сможем предоставить часть рабочей силы", - добавил он.

** Снижение влияния санкций на сотрудничество двух стран

Посол Ирана в Катаре заявил, что санкции повлияли на отношения между Исламской Республикой Иран и всеми странами, включая Катар: «Мы надеемся, что при сотрудничестве этой страны мы сможем уменьшить последствия этих зверств против иранского народа и в рамках национальных интересов двух стран и дальнейшей стабильности в регионе для достижения высоких целей Ирана и Катара".

Он расценил визит аятоллы Раиси в Катар как очень важную поездку с точки зрения своего времени, а также обсуждаемых вопросов и сказал: "Эта поездка является двусторонней поездкой, и г-н Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, эмир Катара, пригласил Президент нашей страны сделать это. Поэтому две основные темы этой поездки – встреча с Эмиром Катара и некоторыми катарскими официальными лицами, а с другой стороны – участие в саммите стран-экспортеров газа, который проводится на высшем уровне.

Дехгани-Пудех также сообщил, что подписание различных меморандумов и соглашений, а также обсуждения и консультации по двусторонним отношениям и региональным и международным вопросам будут другими двусторонними целями поездки, поэтому министры и президент подписали несколько соглашений со своими катарскими коллегами. в присутствии Президента и Эмира Катара подписывают.

** Подписание меморандумов о взаимопонимании в политическом, культурном и экономическом вопросах

Посол Ирана в Катаре охарактеризовал меморандумы о взаимопонимании как политические, культурные и экономические и сказал: «Мы надеемся, что каждый из этих документов может быть эффективным в расширении и углублении отношений между двумя странами, хотя из-за близости Ирана и Катара с точки зрения политики, географии и исторических отношений Катар всегда был хорошим партнёром Ирана".

Дехгани-Пуде упомянул одну из возможностей этой поездки как экономическую возможность и выразил надежду, что в этой поездке будут созданы хорошие экономические возможности для ирано-катарских бизнесменов и торговцев.

Посол Ирана в Катаре продолжил: «Министры дорог, электричества, энергетики и нефти — это министры, у которых в повестке дня этой поездки есть несколько контрактов, а также меморандумы о взаимопонимании и контракты министерств, представители которых не присутствуют в этой поездке, но будут подписаны другими министрами".

** Важность проведения саммита стран-экспортеров газа

Относительно саммита стран-экспортеров газа, а также важности и позиции этой встречи он сказал: «Этот саммит, безусловно, окажет большое влияние на сотрудничество в области нефти и газа между двумя странами. Кроме того, расширяется сотрудничество в Ассамблее стран-экспортеров газа, и консультации могут привести к улучшению экспортной ситуации стран и производства и экспорта газа и его реализации".

Дехгани-Пудех подчеркнул: «Я благодарю кабинет министров, который в последние недели приложил большие усилия для расширения и продвижения соглашений и меморандумов между двумя странами, и я заявляю, что мы делаем все возможное для улучшения отношений с Катаром и Мы используем Катар, который является одной из соседних стран, потому что политика правительства Раиси заключается в том, чтобы уделять внимание отношениям соседства, и поэтому мы пытаемся определить эту политику добрососедства в Катаре".

В заключение посол Ирана в Катаре заявил, что "мы благодарим правительство, народ и эмира Катара за приглашение Эбрахима Раиси, президента Исламской Республики Иран, и благодарим катарских официальных лиц за поездку".