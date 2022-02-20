Иран и Катар подпишут четыре соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта

Ростам Гасеми в воскресенье провел встречу с министром транспорта Катара. В ходе переговоров стороны обсудили запуск регулярных судоходных линий, транзитных перевозок и увеличению авиарейсов между двумя странами.
Кроме того, стороны обсудли создание подводного туннеля между Катаром и Ираном, который соединит две страны.
Президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник, 21 февраля отправится с официальным визитом в Катар по приглашению эмира арабского государства шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.
В рамках двухдневного визита в Катар, президент Ирана проведет встречу с эмиром Катара. По итогам переговоров стороны подпишут ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании.
Во вторник, Раиси примет участие в Форуме стран - экспортеров газа (ФСЭГ), который пройдет в Дохе.
Президент также проведет встречи с участниками Форума стран - экспортеров газа.
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