Президент Ирана сегодня посетит Катар с визитом

В понедельник президент посетит Доху с двухдневным визитом по официальному приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани. Ряд официальных лиц, в том числе министры нефти и иностранных дел, будут сопровождать президента в поездке.

Двусторонние переговоры, переговоры между высокими делегациями двух стран и подписание ряда соглашений и меморандумов входят в программу первого дня этой поездки.

Запланированы также встречи президента с проживающими в Катаре иранцами, а также встречи с катарскими и иранскими бизнесменами.

На второй день своего визита в Катар Раиси выступит на шестом саммите Ассамблеи стран-экспортеров природного газа (GECF); В саммите примут участие главы государств и высокопоставленные лица стран-экспортеров газа.

