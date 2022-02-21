21 февр. 2022 г., 08:53
Journalist ID: 2388
News Code: 84657317
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Президент Ирана сегодня посетит Катар с визитом

Президент Ирана сегодня посетит Катар с визитом

Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Катар объявил в воскресенье вечером, что эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани примет президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси в понедельник.

В понедельник президент посетит Доху с двухдневным визитом по официальному приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани. Ряд официальных лиц, в том числе министры нефти и иностранных дел, будут сопровождать президента в поездке.

Двусторонние переговоры, переговоры между высокими делегациями двух стран и подписание ряда соглашений и меморандумов входят в программу первого дня этой поездки.

Запланированы также встречи президента с проживающими в Катаре иранцами, а также встречи с катарскими и иранскими бизнесменами.

На второй день своего визита в Катар Раиси выступит на шестом саммите Ассамблеи стран-экспортеров природного газа (GECF); В саммите примут участие главы государств и высокопоставленные лица стран-экспортеров газа.
 

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