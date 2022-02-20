Раиси: Иран приветствует развитие сотрудничества с Узбекистаном

Президент Раиси в воскресенье принял заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова.

Указав на широкий спектр возможностей для сотрудничества между Ираном и Узбекистаном в различных сферах экономики, таких как сельское хозяйство, промышленность, транспорт, энергетика и туризм, Президент Раиси сказал, что сегодня политическая воля глав двух государств основывается на всестороннем развитии и углубление связей.

Раиси также добавил, что главы двух стран полны решимости сделать большие шаги на пути процветания и развития двух государств, задействовав все возможности.

Президент Раиси отметил, что общие возможности и средства двух государств могут быть на пути к обеспечению интересов двух стран и народов региона.

Коснувшись глубоко укоренившейся исторической и культурной общности между Ираном и Узбекистаном, Президент Раиси подчеркнул важность укрепления культурных связей и взаимодействия двух народов, назвав это хорошей основой для развития сотрудничества между Тегераном Ташкентом в других областях.