20 февр. 2022 г., 22:37
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News Code: 84657147
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Раиси: Иран приветствует развитие сотрудничества с Узбекистаном

Раиси: Иран приветствует развитие сотрудничества с Узбекистаном

Тегеран, 20 февраля. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил в воскресенье, что Тегеран приветствует расширение отношений со всеми странами Центральной Азии, в частноти с Узбекистаном.

Президент Раиси в воскресенье принял заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова.

Указав на широкий спектр возможностей для сотрудничества между Ираном и Узбекистаном в различных сферах экономики, таких как сельское хозяйство, промышленность, транспорт, энергетика и туризм, Президент Раиси сказал, что сегодня политическая воля глав двух государств основывается на всестороннем развитии и углубление связей.

Раиси также добавил, что главы двух стран полны решимости сделать большие шаги на пути процветания и развития двух государств, задействовав все возможности.

Президент Раиси отметил, что общие возможности и средства двух государств могут быть на пути к обеспечению интересов двух стран и народов региона.

Коснувшись глубоко укоренившейся исторической и культурной общности между Ираном и Узбекистаном, Президент Раиси подчеркнул важность укрепления культурных связей и взаимодействия двух народов, назвав это хорошей основой для развития сотрудничества между Тегераном Ташкентом в других областях.

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