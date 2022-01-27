27 янв. 2022 г., 16:36
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News Code: 84628728
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Иранские и узбекские железные дороги подписали соглашение о сотрудничестве

Иранские и узбекские железные дороги подписали соглашение о сотрудничестве

Тегеран, 27 января. ИРНА — Между железными дорогами Ирана и Узбекистана подписан протокол о сотрудничестве.

"В целях укрепления сотрудничества в области железнодорожных перевозок и эффективного использования международных транспортно-транзитных коридоров по маршруту Иран-Узбекистан 24 января состоялись переговоры между иранскими и узбекскими властями, по итогам которых в среду, 26 января был подписан Протокол о сотрудничестве между железными дорогами Исламской Республики Иран и железными дорогами Узбекистана", говорится в сообщении Иранских железных дорог.
Кроме того, в четверг заместитель министра дорог и городского развития Ирана, генеральный директор "Иранские железные дороги" Миад Салехи подтвердил, что железные дороги Ирана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве.

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