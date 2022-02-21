Иран и Катар подписали 14 документов о сотрудничестве

Глава Ирана в первый день своего двухдневного визита в Катар встретился с эмиром Катара в Дохе. После этой встречи, министры иностранных дел, нефти, дорог и городского развития, культурного наследия и туризма и энергетики Ирана также подписали документы о сотрудничестве в присутствии лидеров двух стран.

Документы о сотрудничестве были подписани в областях авиации, торговли, судоходства, радио и телевидения, внешней политики (безвизовый режим), электроэнергии, стандратов, культуры и образования.

Раиси сегодня вечером встретится с иранцами, проживающими в Катаре и иранскими и катарскими бизнесменами. Он во второй день визита выступит с речью на 6-м саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). На полях саммита иранский президент также проведет встречи с главами стран-участниц форума.

