Амир Абдоллахиян коснулся хода переговоров в Вене

Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции в среду днем ​​после встречи с министром иностранных дел Королевства Оман объяснил детали встречи: «Отношения между двумя странами находятся на очень хорошем пути, и сегодня мы являемся примером политических отношений между Исламской Республикой Иран и Королевством Оман».

«В ходе сегодняшних переговоров мы сошлись во мнении, что политические отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне и за последние месяцы мы добились большого прогресса в сфере торгово-экономического сотрудничества. Однако, учитывая возможности двух стран, мы все же не считаем этот объем торговых отношений достаточным и договорились приложить больше усилий для максимально возможного развития отношений», - заявил он.

«Надеемся, что в недалеком будущем президенты двух стран смогут путешествовать. Его Превосходительство султан Омана направил официальное приглашение Раиси. Мы надеемся, что эта поездка будет осуществелена как можно скорее, и во время этой поездки может быть создан новый поворотный момент для отношения между двумя странами», - добавил он.

Что касается переговоров в Вене, министр иностранных дел добавил: «Переговоры в Вене достигли критической стадии, и сегодня, в дополнение к двусторонним отношениям по различным региональным вопросам, включая переговоры в Вене, мы обсудим и обменяемся мнениями с министром иностранных дел Королевство Оман», — сказал он.

Подчеркнув, что на наших переговорах в Вене есть еще небольшие, но очень важные вопросы, он сказал: «Я в Мюнхене, и мой коллега Багери в Вене прямо акцентировали внимание западных сторон на дипломатических встречах, а также координатора ЕС Джозефа Борреля. Мы заявили, что ни в коем случае не перейдем наши красные линии на переговорах в Вене, и мы это решительно покажем».

«Мы с оптимизмом относимся к переговорам в Вене и надеемся, что те немногие критические моменты, которые остались на переговорах с Западом, будут решены в ближайшие дни и что усилия, предпринятые в Вене за последние девять месяцев, приведут к выводу, что все взаимно будут соблюдать свой возврат к своим полным обязательствам по Венскому соглашению 2015 года» – продолжил он.