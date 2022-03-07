Шамхани: перспектива соглашения в Вене находится под вопросом из-за США

«Перспектива договоренности на переговорах в Вене остается неясной из-за промедления Вашингтона с принятием политического решения», - написал он в Твиттере.

«Приоритетом иранских переговорщиков является решение оставшихся вопросов, которые рассматриваются в красных линиях, - отметил он.

Несмотря на значительный прогресс на переговорах, остаются важные вопросы, окончательное соглашение еще не достигнуто и для него нет определенного времени. Достижение окончательного соглашения будет возможно только при наличии необходимых политических решений со стороны западных сторон, особенно Вашингтона.

27 декабря в Вене начался восьмой раунд переговоров, участники которого доработали проект текста соглашения и решили некоторые спорные вопросы.