Путин выразил соболезнования Верховонму лидеру в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

"Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в ней.

Президент также выразил готовность оказать содействие в ликвидации последствий трагедии.

Ранее Российское посольство в Тегеране сообщил, что Путин распорядился срочно направить в Иран несколько спецбортов МЧС для тушения пожара, возникшего в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи.

«В ответ на обращение иранских партнеров принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи», — говорится в публикации дипмиссии в Telegram-канале.