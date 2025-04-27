27 апр. 2025 г., 16:02
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Путин выразил соболезнования Верховонму лидеру в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

27 апр. 2025 г., 16:02
??????? ID: 85815759
Путин выразил соболезнования Верховонму лидеру в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану в связи с последствиями взрыва в порту Шахид-Раджаи. Телеграмма опубликована на сайте Кремля, пишет ТАСС.

"Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в ней.

Президент также выразил готовность оказать содействие в ликвидации последствий трагедии.

Ранее Российское посольство в Тегеране сообщил, что Путин распорядился срочно направить в Иран несколько спецбортов МЧС для тушения пожара, возникшего в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи.

«В ответ на обращение иранских партнеров принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи», — говорится в публикации дипмиссии в Telegram-канале.

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