Лидер: Украина стала жертвой американской антикризисной политики

Это выступление в настоящее время транслируется в прямом эфире на информационном сайте KHAMENEI.IR, а также во внутренних и международных сетях вещания Исламской Республики с синхронным переводом.

День и ночь первого откровения — это день и ночь, когда величайший дар вселенной был дан рабу божьему, а именно Святому Пророку ислама. Конечно, первого откровения пророка ислама также является даром всему человечеству.

Среди многих ценностей ислама, если мы рассмотрим только две ценности - это развитие рациональности и взращивание нравственности, и мы признаем, что ислам дал человечеству высочайший дар. Очень важно, что Ислам призывает к рациональности и расширению рациональности, и в Коране есть десятки, а может и сотни случаев, когда Всемогущий Бог приглашал аудиторию и отдельных людей мыслить в различных интерпретациях.

Что касается развития нравственных понятий и нравственного воспитания, то достаточно того, что ислам поставил во главу угла цели первого откровения, нравственности и совершенствования.

Первое откровение пророка ислама (мир ему и благословение) достигло того, что казалось невозможным, и это должно было сделать народ Аравийского полуострова доисламской эпохи добродетельным народом, что казалось невозможным с обычной точки зрения. Народ Саудовской Аравии в то время был бесцельным, крайне невежественным и страдал от великих мятежей, недостатка знаний и этики и т. д. Но, Святой Пророк (мир ему и благословение) сделал из этих людей нацию единую, добродетельную, самоотверженную и обладающую высочайшими творениями. А затем менее чем за 20 лет они обрели всемирную известность и смогли распространять свои мысли и идеи.

Когда воля отдельных людей подчиняется божественной воле, люди могут делать то, что кажется невозможным. Один и тот же пророческий опыт повторяется на протяжении всей истории. Этот опыт, конечно, произошел с некоторыми отличиями для иранской нации, и это было искоренение монархии в этой стране.

Это поддержали монархии в США, Великобритании и даже в последнее время в бывшем Советском Союзе, которые все защищали правительство Пехлеви, но иранский народ смог добиться искоренения этого государства.

США - это проявление современного невежества и проявление дискриминации и кризиса в мире. По сути, режим США является кризисообразующим, и он выживает при различных кризисах. Соединенные Штаты - это мафиозный режим.

Конечно, на Украине мы призываем остановить войну и хотим, чтобы война закончилась, решение любого кризиса возможно только в том случае, если будет известен корень кризиса и на Украине это является политика США и Запада.

Народ - дело независимости стран, если бы народ на Украине вышел на поле, то положение правительства и народа Украины было бы не таким.