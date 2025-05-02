2 мая 2025 г., 04:48
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Новости ID: 85820405
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Арагчи: мы как никогда настроены на достижение справедливого и сбалансированного соглашения

2 мая 2025 г., 04:48
Новости ID: 85820405
Арагчи: мы как никогда настроены на достижение справедливого и сбалансированного соглашения

Тегеран, 2 мая. ИРНА - Исламская Республика Иран, США и Оман договорились отложить четвёртый раунд непрямых переговоров, ранее запланированный на 3 мая в Риме. Об этом сообщил в соцсети «Х» министр иностранных дел ИранаАббас Арагчи.

По его словам, перенос переговоров связан с техническими и организационными причинами. Он подчеркнул, что с иранской стороны никаких изменений в политической воле по достижению переговорного решения не произошло.

«На самом деле мы как никогда ранее настроены на достижение справедливого и сбалансированного соглашения — такого, которое обеспечит окончательную отмену санкций, создаст доверие к мирному характеру ядерной программы Ирана и гарантирует полное соблюдение прав страны», — отметил Арагчи.

Ранее пресс-секретарь МИД Эсмаил Багаи заявил, что предложение о переносе переговоров поступило от министра иностранных дел Омана. О дате следующего раунда будет объявлено дополнительно.

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