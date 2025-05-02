Арагчи: мы как никогда настроены на достижение справедливого и сбалансированного соглашения

По его словам, перенос переговоров связан с техническими и организационными причинами. Он подчеркнул, что с иранской стороны никаких изменений в политической воле по достижению переговорного решения не произошло.

«На самом деле мы как никогда ранее настроены на достижение справедливого и сбалансированного соглашения — такого, которое обеспечит окончательную отмену санкций, создаст доверие к мирному характеру ядерной программы Ирана и гарантирует полное соблюдение прав страны», — отметил Арагчи.

Ранее пресс-секретарь МИД Эсмаил Багаи заявил, что предложение о переносе переговоров поступило от министра иностранных дел Омана. О дате следующего раунда будет объявлено дополнительно.