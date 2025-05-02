МИД Ирана: четвёртый раунд непрямых переговоров с США отложен по предложению Омана

По его словам, решение о переносе встречи было принято по инициативе министра иностранных дел Султаната Оман. О дате проведения следующего раунда переговоров будет объявлено дополнительно.

Багаи подчеркнул, что Исламская Республика Иран по-прежнему привержена дипломатическому пути в целях защиты законных прав и интересов иранского народа и прекращения односторонних санкций, которые наносят ущерб правам человека и уровню жизни граждан страны.

«С самого начала переговоров иранская делегация действует добросовестно, в рамках чётко определённых принципов, основанных на международном праве, включая право на мирное использование ядерной энергии и требование отмены незаконных санкций», — отметил представитель МИД.

Он также добавил, что Иран будет последовательно и решительно продвигаться к достижению справедливого, разумного и устойчивого соглашения, ориентированного на конкретный результат.