2 мая 2025 г., 04:29
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85820402
T T
0 Persons

МИД Ирана: четвёртый раунд непрямых переговоров с США отложен по предложению Омана

2 мая 2025 г., 04:29
Новости ID: 85820402
МИД Ирана: четвёртый раунд непрямых переговоров с США отложен по предложению Омана

Тегеран, 2 мая. ИРНА ­- Четвёртый раунд непрямых переговоров между Исламской Республикой Иран и Соединёнными Штатами Америки, который должен был состояться в субботу, 3 мая, в Риме, отложен. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, решение о переносе встречи было принято по инициативе министра иностранных дел Султаната Оман. О дате проведения следующего раунда переговоров будет объявлено дополнительно.

Багаи подчеркнул, что Исламская Республика Иран по-прежнему привержена дипломатическому пути в целях защиты законных прав и интересов иранского народа и прекращения односторонних санкций, которые наносят ущерб правам человека и уровню жизни граждан страны.

«С самого начала переговоров иранская делегация действует добросовестно, в рамках чётко определённых принципов, основанных на международном праве, включая право на мирное использование ядерной энергии и требование отмены незаконных санкций», — отметил представитель МИД.

Он также добавил, что Иран будет последовательно и решительно продвигаться к достижению справедливого, разумного и устойчивого соглашения, ориентированного на конкретный результат.

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .