Пакистанский генерал высоко оценил роль Ирана в оказании помощи Афганистану

Махмуд Хайят призвал мир предпринять шаги для взаимодействия с новым правительством Афганистана.

Об этом заявил на церемонии открытия международного мероприятия по ситуации в Афганистане в Исламабаде.

Подчеркнув роль соседей и региональных взаимодействий в содействии установлению мира и стабильности в Афганистане, он сказал, что Иран является ключевым игроком в афганском вопросе.

Он призвал поддержать верховенство закона в Афганистане, права человека и права женщин, а также обеспечить, чтобы террористические группировки, такие как ИГИЛ, не нападали на соседей через Афганистан.