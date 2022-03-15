Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор

При этом Шах Мехмуд Куреши, приглашая Хосейна Амира Абдоллахияна для участия в заседании министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Пакистане и 70-ой годовщине Национального дня Пакистана, назвал позиции Исламской республики Иран в вопросе Палестина важными.

Стороны также обменялись мнениями о двухсторонних отношениях, украинском кризисе, региональных и международных событиях.

Хосейн Амир Абдоллахиян также в свою очередь выразил благодарность по поводу приглашения и поздравил страну и их народ с годовщиной Дня Пакистана. «Проекты резолюций на тему нейтрализации отношений с Израилем и резолюция против Йемена, представленная некоторыми странами, не противоречат позициям Исламской республики Иран в вопросе единстве исламской уммы», заявил он.

Шах Мехмуд Куреши также, подчеркнув важность единства исламской уммы, заявил, что Пакистан без колебаний сделает все, чтобы поддержать Палестину.

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