Командующий ВМС КСИР: безопасность Персидского залива должна обеспечиваться исключительно странами региона

«Исламская Республика Иран неизменно направляла сигналы дружбы и братства своим соседям, подтверждая готовность к конструктивному взаимодействию ради укрепления мира и безопасности», — отметил он.

Тангсири подчеркнул, что присутствие иностранных военных контингентов в регионе не только не способствует обеспечению безопасности, но, напротив, усиливает напряжённость и подрывает региональную стабильность.

«В то время как деструктивная политика глобальных держав ориентирована на эскалацию конфликтов и стимулирование гонки вооружений, Иран последовательно выступает за мирное сосуществование и укрепление совместной ответственности прибрежных государств за стабильность в регионе», — добавил он.

Командующий также напомнил о важности 30 апреля, как дате освобождения стратегического водного маршрута от более чем столетнего колониального присутствия, подчеркнув, что сохранение исторической памяти о героизме и независимости является важной составляющей национального самосознания.

Особое внимание в выступлении было уделено экономической значимости Персидского залива, через который, по словам контр-адмирала, осуществляется транспортировка более 60% нефти и 40% газа региона. «Сегодня благодаря эффективной и скоординированной работе ВМС Ирана безопасность Ормузского пролива полностью обеспечена. Ежедневно через него проходят более 80 международных судов, что свидетельствует о стабильности и надёжности, поддерживаемой нашей страной», — заключил он.