29 апр. 2025 г., 18:28
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Премьер-министр Ирака выразил соболезнования в связи с трагедией в порту Шахид Раджаи

29 апр. 2025 г., 18:28
??????? ID: 85818165
Премьер-министр Ирака выразил соболезнования в связи с трагедией в порту Шахид Раджаи

Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Премьер-министр Ирака Мухаммад Шия аль-Судани в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил глубокие соболезнования в связи с трагическим взрывом в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе, унесшим жизни десятков человек.

Как сообщает пресс-служба администрации президента Ирана, аль-Судани подчеркнул, что надеялся на возможность общения в более радостных обстоятельствах, и от имени правительства и народа Ирака выразил искренние соболезнования руководству и народу Ирана, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Премьер-министр Ирака также заявил о полной готовности своей страны оказать любую необходимую помощь и сообщил, что министр внутренних дел Ирака получил поручение координировать действия с иранскими коллегами для оказания поддержки.

В свою очередь, президент Пезешкиан поблагодарил за проявленную солидарность и сообщил, что приоритетом является полное тушение пожара и контроль над ситуацией. Он отметил, что район инцидента очищается, и предпринимаются меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.

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