Премьер-министр Ирака выразил соболезнования в связи с трагедией в порту Шахид Раджаи

Как сообщает пресс-служба администрации президента Ирана, аль-Судани подчеркнул, что надеялся на возможность общения в более радостных обстоятельствах, и от имени правительства и народа Ирака выразил искренние соболезнования руководству и народу Ирана, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Премьер-министр Ирака также заявил о полной готовности своей страны оказать любую необходимую помощь и сообщил, что министр внутренних дел Ирака получил поручение координировать действия с иранскими коллегами для оказания поддержки.

В свою очередь, президент Пезешкиан поблагодарил за проявленную солидарность и сообщил, что приоритетом является полное тушение пожара и контроль над ситуацией. Он отметил, что район инцидента очищается, и предпринимаются меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.