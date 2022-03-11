Медаль ЮНЕСКО вручена лауреатам премии Незами

Церемония поминовения иранского поэта Незами состоялась вечером в четверг, 10 марта, в присутствии деятелей культуры и искусства в Тегеране, победителям этого мероприятия была вручена медаль ЮНЕСКО.

Незами Гянджеви - один из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейший поэт-романтик в персидской эпической литературе, привнесший в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль.

Используя темы из традиционного устного народного творчества и письменных исторических хроник, Нtзами своими поэмами объединил доисламский и исламский Иран. Героико-романтическая поэзия Незами на протяжении последующих веков продолжала оказывать воздействие на весь персоговорящий мир и вдохновляла пытавшихся подражать ему молодых поэтов, писателей и драматургов на протяжении многих последующих поколений не только в самой Персии, но и по всему региону, включая культуры таких современных стран, как Азербайджан, Армения, Афганистан, Грузия, Индия, Иран, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан.

Его творчество оказало влияние на таких великих поэтов, как Хафиз Ширази, Джалаладдин Руми и Саади. Его пять маснави (больших поэм) («Хамсе») раскрывают и исследуют разнообразные темы из различных областей знаний и снискали огромную славу, на что указывает большое число сохранившихся списков его произведений. Герои его поэм — Хосро и Ширин, Лейли и Маджнун, Искандер — до сих пор остаются общеизвестными как во всем исламском мире, так и в других странах.