29 апр. 2025 г., 11:02
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85817578
T T
1 Persons

????

В Иране пройдёт Неделя культуры Российской Федерации

29 апр. 2025 г., 11:02
??????? ID: 85817578
В Иране пройдёт Неделя культуры Российской Федерации

Москва, 29 апреля, ИРНА – Посол Ирана в Москве выразил удовлетворение в связи с проведением Недели русской культуры в период с 9 по 13 июня в городах Тегеран и Исфахан.

Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали в ходе встречи с заместителем министра культуры РФ Андреем Малышевым заявил о поддержке Ираном любых культурных мероприятий между двумя странами. Дипломат также сообщил о готовности посольства Ирана в Москве оказать содействие участию российских деятелей искусства в Неделе русской культуры в Тегеране и Исфахане.

Джалали на этой встрече, отметив, что отношения между двумя странами расширяются в различных сферах, назвал область культуры важнейшей сферой, которая может способствовать взаимному познанию народов двух стран.

1 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .