В Иране пройдёт Неделя культуры Российской Федерации

Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали в ходе встречи с заместителем министра культуры РФ Андреем Малышевым заявил о поддержке Ираном любых культурных мероприятий между двумя странами. Дипломат также сообщил о готовности посольства Ирана в Москве оказать содействие участию российских деятелей искусства в Неделе русской культуры в Тегеране и Исфахане.

Джалали на этой встрече, отметив, что отношения между двумя странами расширяются в различных сферах, назвал область культуры важнейшей сферой, которая может способствовать взаимному познанию народов двух стран.