12 мар. 2022 г., 14:15
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Объем иранского экспорта в страны-члены ШОС вырос на 41%

Объем иранского экспорта в страны-члены ШОС вырос на 41%

Тегеран, 12 марта. ИРНА — Объем иранского экспорта в страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за 11 месяцев текущего года по иранскому календарю (начался 21 марта 2021 года) составил более 18,2 млрд долларов, увеличившись почти на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом заявил в субботу официальный представитель иранской таможни Сейед Рухолла Латифи.

"Объем товарооборота Ирана с 11 странами-участницами ШОС за 11 месяцев текущего иранского года составил 48,9 млн тонны товаров на сумму $32,712 млрд. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в весовом выражении вырос на 41%, а в стоимостном — на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", указал Латифи.

"За отчетный период, Иран экспортировал в страны-члены ШОС 40,64 млн тонны товаров на сумму $18,29 млрд, что на 41% больше показателя прошлого года", отметил он.

По его словам, в пятерку основных покупателей иранской продукции вошли Китай ($12,6 млрд), Афганистан ($1,65 млрд), Индия ($1,63 млрд), Пакистан ($1,29 млрд) и Россия ($439 млн).

Латифи добавил, что Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь и Монголия заняли следующие места соответственно.

Стоит отметить, что основными экспортерами среди стран-членов ШОС в Иран стали Китай ($11,1 млрд) и Россия ($1,451 млрд).

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