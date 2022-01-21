Развитие российско-иранского взаимодействия в энергетической сфере — угроза нефтедаллару

Иран и Россия, две страны с наибольшими запасами нефти и газа уже стали развивать энергетическое взаимодействие.

Укрепление двустороннего российско-иранского сотрудничества в нефтегазовой отрасли нельзя оценивать только с экономической точки зрения. Оно не только может привести к увеличению доли двух стран на мировых рынках нефти и газа, но и включает в себя широкое политическое измерение.

Еще более важным становится то, что и Иран и Россия сталкиваются с санкциями США. Поэтому сотрудничество между двумя странами может сыграть важную роль в преодолении американских санкций.

Администрация нового президента США Джо Байдена представила новую редакцию «Стратегии национальной безопасности США», в которой Иран, Россия и, конечно же, Китай классифицируются как недемократические страны.

В ответ, в документе «Стратегия национальной безопасности России» подчеркивается, что США ведут новую «холодную войну».

Кроме того, в целях нейтрализации санкций, российские власти хотят вытеснить доллар из экономики и перейти на национальные валюты в расчетах.

Более того, ИранУже много лет находится под санкциями США под предлогом ядерной деятельности.

Санкции против Ирана нацелены на нефтегазовую промышленность больше, чем на любой другой сектор, и направлены на ослабление экономики Ирана, препятствуя ввод в страну технологий и инвеститций, а также сокращая экспорт нефти.

С другой стороны, Китай, который даже достиг первоначального соглашения с США при бывшем президенте Дональде Трампе, теперь сталкивается с новой биполярной войной с Вашингтоном, потому что уже хорошо знает, что проблема США больше не в том, что Китай выходит на торговые рынки США, а в том, что США против самого китайского правительства.

Хотя на первый взгляд эти события могут вызывать опасения, они дают возможность уменьшить доминирование нефтедолларов на нефтяном рынке, если наладится эффективное сотрудничество.

15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон отменил «золотой стандарт». Он отвязал американскую валюту от котировок драгоценного металла. Этот день стал закатом Бреттон-Вудской системы, определившей уклад мировой экономики после Второй мировой войны.

Отменив обеспечение доллара золотом, президент Никсон сразу же заключил сделку с правительством Саудовской Аравии, одной из стран-лидеров по добыче нефти. Эта сделка обеспечила американской финансовой элите огромную власть и превосходство над всем миром на много десятилетий вперед. Суть договора заключалась в том, что за поставки оружия и военную помощь власти Саудовской Аравии должны были реализовывать свою нефть только за доллары США. Так появился знаменитый нефтедоллар и целая финансовая система, связанная с ним. Позднее Соединенным Штатам удалось вовлечь в эту сделку и остальные нефтепроизводящие государства.

Однако сегодня, в условиях когда Китай является второй по величине экономикой мира, а Иран и Россия считаются крупнейшими в мире обладателями запасов нефти и газа, попали под санкции США, силу нефтедоллара можно ослабить за счет укрепления экономических связей и стратегического взаимодействия.

Иран и Россия обладают 35% мировых запасов газа, а 15% – запасов нефти. С другой стороны, Китай является крупнейшим потребителем и импортером энергетических ресурсов в мире. Кроме того, большая часть нефти и газа Ирана и России экспортируется в Европу.

Таким образом, наличие огромных ресурсов наряду с большими рынками может дать Ирану, Китаю и России возможность сыграть свою роль на рынках нефти и газа, а также в ценообразовании.

Учитывая важность стратегического взаимодействия, в прошлом году Иран и Китай заключили договор о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет. Хотя документ до сих пор не привел к подписанию соглашения в нефтяной отрасли, он считается хорошей основой для наращивания взаимодействия в этом секторе.

Кроме того, Иранская и российская стороны близки к завершению работы над документом о всестороннем сотрудничестве сроком на 20 лет.

Более того, в первые дни прихода к власти нового президента Эбрахима Раиси Иран принят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) (Организация, основными членами которой являются Россия и Китай) в качестве полноправного участника. В числе главных приоритетов ШОС остается развитие торгово-экономического сотрудничества.