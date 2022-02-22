22 февр. 2022 г., 18:03
Journalist ID: 2177
News Code: 84659586
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Иран готов развивать отношения с Казахстаном

Иран готов развивать отношения с Казахстаном

Тегеран, 22 февраля. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер на встрече с заместителем премьер-министра, министра торговли и интеграции Казахстана Бахытом султановым заявил, что Иран готов расширить связи с Казахстаном, подготовив оперативный план.

Во время переговоров Мохбер подчеркнул необходимость расширения сотрудничества между Ираном и Казахстаном в сферах торговли, экономики, промышленности, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, призвав к активизации совместных комиссий.

Он также сказал, что проведение совместных выставок поможет частному сектору обеих стран глубже познакомиться с возможностями и потенциалами друг друга.

Мохбер также отметил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация экономического сотрудничества (ОЭС) и ЕАЭС играют важную роль в увеличении объема товарооборота между странами-членами.

Заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции РК, в свою очередь, приветствовал внешнюю политику президента Ирана Эбрахима Раиси, направленную на расширение связей с соседними странами, и подчеркнул важность проведения заседаний межправительственной комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству и специализированных выставок.

Заместитель премьер-министра Казахстана также раскритиковал односторонние санкции в отношении Ирана.

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