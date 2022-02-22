Иран готов развивать отношения с Казахстаном

Во время переговоров Мохбер подчеркнул необходимость расширения сотрудничества между Ираном и Казахстаном в сферах торговли, экономики, промышленности, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, призвав к активизации совместных комиссий.

Он также сказал, что проведение совместных выставок поможет частному сектору обеих стран глубже познакомиться с возможностями и потенциалами друг друга.

Мохбер также отметил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация экономического сотрудничества (ОЭС) и ЕАЭС играют важную роль в увеличении объема товарооборота между странами-членами.

Заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции РК, в свою очередь, приветствовал внешнюю политику президента Ирана Эбрахима Раиси, направленную на расширение связей с соседними странами, и подчеркнул важность проведения заседаний межправительственной комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству и специализированных выставок.

Заместитель премьер-министра Казахстана также раскритиковал односторонние санкции в отношении Ирана.