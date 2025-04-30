Церемония чествования женщин-тружениц

Церемония чествования выдающихся женщин-тружениц состоялась во вторник вечером в Министерстве труда, кооперации и социального обеспечения. В мероприятии приняли участие Ахмад Мидри, министр труда, кооперации и социального обеспечения, Захра Бехруз Азар, вице-президента по делам женщин и семьи, и Фатиме Мохаджерани, представитель правительства.
30 апр. 2025 г., 05:38
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