Церемония чествования женщин-тружениц

Церемония чествования выдающихся женщин-тружениц состоялась во вторник вечером в Министерстве труда, кооперации и социального обеспечения. В мероприятии приняли участие Ахмад Мидри, министр труда, кооперации и социального обеспечения, Захра Бехруз Азар, вице-президента по делам женщин и семьи, и Фатиме Мохаджерани, представитель правительства.