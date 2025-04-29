Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с трагедией в Бендер-Аббасе

По сообщению телеканала CGTN, Си Цзиньпин выразил глубокую скорбь и потрясение в связи с масштабной трагедией и подчеркнул: «Я был шокирован, услышав о разрушительном взрыве в порту Шахид Раджаи и тяжёлых человеческих и материальных потерях».

«От имени правительства и народа Китая выражаю искренние соболезнования семьям погибших, пострадавшим и жителям пострадавших районов», отметил он в своём послании.

Накануне официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь также выразил соболезнования правительству и народу Ирана, пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Трагедия произошла в субботу, 26 апреля 2025 года, в крупнейшем морском порту юга Ирана — Шахид Раджаи.

По официальным данным, в результате инцидента погибли 70 человек, шестеро числятся пропавшими без вести, более тысячи получили ранения. Причины взрыва до сих пор официально не установлены.