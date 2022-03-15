Объем торговли Ирана с соседями увеличился на $14 млрд

С первого иранского 1400 года (начался 21 марта 2021 года) до 19 февраля 2022 года объем внешней торговли Ирана составил 92 256 219 тонн товаров на сумму 46,245 млрд долларов, что на 22% в весовом и 42% в стоимостном выражении больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Таким образом, объем торговли Ирана с соседями вырос на 16 млн 712 тыс. тонн товаров на сумму 13 млрд 783 млн долларов.

За этот период, по словам чиновника, Иран экспортировал в соседние страны более 70 259 636 тонн товаров на сумму 23,528 миллиарда долларов, что свидетельствует о росте на 22% в весовом и 42% в стоимостном выражении.

Он также сообщил, что за тот же период Иран импортировал из соседних стран 21 996 583 тонн товаров на сумму более 22 миллиардов долларов, что показывает рост на 65% в весовом и 62% в стоимостном выражении по сравнению с прошлым годом.

По его словам, в пятерку основных покупателей иранской продукции вошли Ирак ($8,222 млрд), Турция ($5,607 млрд), ОАЭ ($1,912 млрд), Афганистан ($1,655 млрд) и Пакистан ($1,129).

Стоит отметить, что основными экспортерами в Иран за этот период стали ОАЭ ($14 млрд), Турция ($4,703 млрд), Россия ($1,451 млрд), Ирак ($1,049 млрд) и Оман ($55 млн).