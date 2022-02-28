Объём торговли между Ираном и ЕАЭС за 11 месяцев достиг $5 млрд

Об этом заявил в понедельник генеральный директор департамента по международным связям таможни Ирана Хосейн Кахки.

"За 11 месяцев текущего года объем торговли между Ираном и ЕАЭС достиг 5,034 млрд долларов"сказал он. — Из этого $1,084 млрд приходится на экспорт [Ирана], рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15%".

По его словам, за отчетный период импорт из стран ЕЭАС составил $3,949 млрд долларов, что в сравнении с прошлым годом больше на 95%. "Таким образом, общий объем торговли с ЕЭАС за первые 11 месяцев вырос на 48%", отметил Кахки.