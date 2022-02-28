28 февр. 2022 г., 17:43
Journalist ID: 2177
News Code: 84666675
0 Persons

Объём торговли между Ираном и ЕАЭС за 11 месяцев достиг $5 млрд

Объём торговли между Ираном и ЕАЭС за 11 месяцев достиг $5 млрд

Тегеран, 28 февраля. ИРНА — Торговый оборот между Ираном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 11 месяцев текущего года по иранскому календарю (начался 21 марта 2021 года) составил более 5 млрд долларов.

Об этом заявил в понедельник генеральный директор департамента по международным связям таможни Ирана Хосейн Кахки.

"За 11 месяцев текущего года объем торговли между Ираном и ЕАЭС достиг 5,034 млрд долларов"сказал он. — Из этого $1,084 млрд приходится на экспорт [Ирана], рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15%".

По его словам, за отчетный период импорт из стран ЕЭАС составил $3,949 млрд долларов, что в сравнении с прошлым годом больше на 95%. "Таким образом, общий объем торговли с ЕЭАС за первые 11 месяцев  вырос на 48%",  отметил Кахки.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha