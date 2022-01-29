Торгпред РФ заявил, что товарооборот с Ираном в 2021 году стал рекордным

"За первые 11 месяцев рост товарооборота достиг 89,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,758 млрд. Есть основания ожидать, что по итогам 2021 года мы достигнем рекордной цифры в $4 млрд", - сказал он.

Жиганшин отметил, что "Федеральная таможенная служба (ФТС) России опубликует окончательные данные по итогам года во второй декаде февраля". Он добавил, что "экспорт России в Иран увеличился более чем в два раза - на 126,6% - и составил почти $3 млрд, а импорт из Ирана в Россию увеличился почти на 22%".

По словам торгового представителя, "товарооборот между странами почти на 80% составляет сельскохозяйственная продукция". "В нашем экспорте в первую очередь выросли зерновые и масличные, - заметил он. - Из нового можно отметить экспорт вакцин - на $45 млн осуществили соответствующие поставки в Иран".

"Идет реализация ряда проектов в энергетической сфере, которые активизировались в 2021 году. Это стало подспорьем для роста товарооборота за прошедший год", - обратил внимание Жиганшин. "С иранской стороны импортируются в первую очередь овощи, фрукты, сухофрукты, орехи", - сообщил он.

Реальный экспорт

Торговый представитель подчеркнул, что данные ФТС не включают торговлю, которую российские и иранские предприятия ведут через страны-посредники. "Речь идет о компаниях, которые поставляют свою продукцию [из России в Иран и наоборот] через Турцию, ОАЭ, Азербайджан и другие государства. То есть, например, российская компания поставляет продукцию через турецкого посредника, а конечным пунктом является Тегеран. - рассказывает он. - Естественно, что эта такая косвенная торговля не включается в статистику ФТС между Ираном и Россией".

По словам Жиганшина, реальный объем торговли между странами значительно превышает формальные показатели таможенной службы. "У нас были экспертные оценки, что по итогам 2020 года реальный товарооборот с Ираном мог достигать $10 млрд", - уточнил он.

Причины роста

"Рост торгового оборота между Ираном и Россией в 2021 году произошел за счет продукции агропромышленного комплекса. Здесь играл роль ряд обстоятельств, включая засуху в Иране и нехватку в исламской республике собственной пшеницы, - объясняет глава торгового представительства. - На каком-то этапе Иран достигал самодостаточности по этому показателю, и в России пшеница закупалась только на переработку и временный ввоз - иранцы покупали ее и перерабатывали, а затем продавали муку в Афганистан и Ирак".

Он добавил, что "поставки пшеницы и меслина выросли в 6,3 раза". "Кроме того, сыграл роль общеполитический контекст - у нас с Ираном прекрасные добрососедские отношения. Также повлияло усиление экономического давления [на Тегеран] со стороны США в виде односторонних санкций, в результате сократилось сотрудничество Тегерана с европейскими и многими азиатскими компаниями", - указал Жиганшин.

Наконец, по его словам, "одним из ключевых факторов стало временное соглашение Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕЭАС), которое вступило в силу 27 октября 2019 года". "2020 год был скорее для раскачки, а 2021 год показал конкретный рост за счет этого соглашения", - сказал торговый представитель.

Временное соглашение между ЕАЭС и Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли, было подписано на три года 17 мая 2018 года в Астане и вступило в силу 27 октября 2019 года. 10 декабря 2021 года Высший Евразийский экономический совет одобрил продление соглашения еще на три года до вступления в силу полноформатного соглашения о свободной торговле.

Заседание российско-иранской межправкомиссии

Жиганшин сообщил, что очередное заседание российско-иранской межправкомиссии (МПК) может пройти весной текущего года.

"Прорабатывается возможность проведения межправкомиссии до лета 2022 года. Но это будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки", - сказал он.

Торговый представитель добавил, что "договоренность о проведении очередного заседания МПК, которое по очередности должно пройти в России, достигнута во время визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву". "Мы рассчитываем, что к очередному заседанию МПК иранские предложения, озвученные во время поездки иранского политика, выльются в дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетики", - отметил Жиганшин.

Президент Ирана прибыл 19 января с официальным визитом в Россию, где провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а также выступил в Государственной думе. В ходе поездки политик сообщил, что российской стороне был передан проект соглашения о стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.

Торговые операции

Жиганшин сообщил, что порядка 70% торговых операций между Россией и Ираном осуществляется в национальных валютах.

"Порядка 70% осуществляется в национальных валютах, причем преимущественно в рублях", - сказал он и уточнил, что такой вариант ведения бизнеса позволяет обходить санкции США в отношении Тегерана.

По словам торгового представителя России, ограничения в отношении иранской стороны удается нивелировать "в первую очередь благодаря настрою Ирана на работу с соседними странами, где есть меньше возможностей [для США] такое сотрудничество отслеживать". "Повлияла также работа "Мир Бизнес Банка" - это российский банк со 100-процентным иранским участием, который тоже находится под санкциями и осуществляет банковское обслуживание двусторонних сделок между Ираном и Россией", - рассказывает он.

Кроме того, санкции помогают обходить сами иранские компании. "Иран более 40 лет находится под санкциями. Иранские компании, которые работают на внешние рынки, как правило уже имеют свои счета за рубежом - в Ираке, Турции, ОАЭ и даже Европе. - обратил внимание Жиганшин. - Иранские компании зачастую сами предлагают российскому бизнесу варианты оплаты за поставленную продукцию через третьи страны".

По его словам, "обходить санкции удается в том числе и за счет неафиширования сотрудничества конкретных российских компаний с Ираном".

Барьеры для торговли с Ираном

В то же время торговый представитель отмечает, что "санкции США против банковской системы Ирана остаются одним из ключевых тормозов для развития российско-иранской торговли, хотя многие компании научились обходить этот барьер". "Также остается проблема задержки и неплатежей с иранской стороны: Тегеран ощущает нехватку валютных средств в бюджете, которые ранее в основном поступали в страну за счет продажи нефти, попавшей по санкции", - сказал он.

Другой сложностью Жиганшин называет "разницу менталитетов". "Существуют и логистические проблемы, включая сложности на ирано-азербайджанской границе. Так, наши иранские коллеги жалуются, что часто выстраиваются большие очереди на пограничных переходах - как со стороны Ирана в Азербайджан, так на пути из Азербайджана в Россию, - указал он. - Часто это является следствием технических сбоев, но играют роль и объективные факторы, такие как рост взаимных поставок".

По словам торгового представителя, "в этой связи и с российской, и с иранской сторон есть заинтересованность активизировать путь через Каспийское море". "Выделен большой бюджет для модернизации астраханских портов, есть планы строительства новых судов. За счет этого можно избежать транзитных маршрутов и активизировать коридор Север-Юг", - добавил он.

Жиганшин отмечает, что "главной проблемой на пути активизации каспийского маршрута остается нехватка современных судов на Каспийском море". Он добавил, что "с иранской стороны завершается строительство железной дороги в порту Энзели, а в порту Амирабад железнодорожная линия уже достроена". "Нужно запустить линии, чтобы паромное сообщение было регулярным. Сейчас почти все суда фрахтуются под конкретный рейс", - отметил торговый представитель.

США ввели первые санкции в отношении Ирана вскоре после Исламской революции 1979 года. После этого Вашингтон неоднократно принимал новые ограничительные меры против Тегерана. Новый этап начался после прихода к власти в США президента Дональда Трампа, который провозгласил политику максимального давления в отношении исламской республики. 8 мая 2018 года американские власти в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и ввели против Тегерана максимально обширные санкции за всю историю, включая ограничения на продажу нефти.