24 янв. 2022 г., 18:42
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Джалали: Встреча Раиси и Путина была сердечной и полной

Джалали: Встреча Раиси и Путина была сердечной и полной

Тегеран, 24 января, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали заявил ИРНА, что, несмотря на слухи, встреча между Президентом Ирана Эбрахимом и его коллегой Владимиром Путиным прошла очень тепло.

Западные страны создали движения, на основе которых они заявили, что эта поездка не добилась успеха или иранского президента не встретили должным образом. Поездка была совершена в нужное время и в полном объеме, и все цели были достигнуты.

Особый прием в аэропорту

Согласно протоколу аэропорта, президента встречал один из российских министров, в то время как в российском протоколе не министр, а замминистра должен встречать президента, но из-за важности этой поездки они нарушили свой протокол и министр присутствовал, чтобы приветствовать президента.

В прошлом году в Россию прибыли восемь президентов, причем только трех президентов из Ирана, Монголии и Вьетнама встретили в аэропорту, а остальные встретились напрямую в Кремле с Путиным. Кстати, президентов Монголии и Вьетнама встречал только заместитель министра, а нашего президента, кроме замминистра, еще и министр встречал.

Что произошло на встрече в Кремле?

Два президента сидели по обе стороны стола в идеальном равновесии, и то, почему они сидели по обе стороны стола, было основано на текущих протоколах здравоохранения, и мы могли бы выбрать другую форму сидения двух президентов, сидя у камина и но мы не приняли его из-за некоторых предварительных условий.

Кстати, у Исламской Республики Иран были некоторые запросы, и согласно нашим протоколам и запросам, этот способ сидения был запланирован, и это было не случайно, но помещение и способ сидения были запланированы заранее и в соответствии с нашим запросом, с двумя президентами по обе стороны стола и сидеть подальше.

Близость и тип взаимодействия Раиси и Путина

Встреча двух президентов была очень сердечной: Путин ждал Раиси в зале ожидания, в то время как есть опыт, что Путин держал некоторых лидеров в ожидании.

Заявления двух президентов, особенно Путина, в адрес президента были очень теплыми, искренними и дружескими.

Представители Думы тепло приветствовали Раиси

За последние два года это первый президент страны, которого тепло приветствуют председатель и представители Думы в условиях.

Все депутаты встали, чтобы поприветствовать президента и выразить ему свое почтение, и во время выступления Президента Ирана депутаты неоднократно подбадривали его.

Встреча с представителей российского бизнеса

Торговая встреча, на которой присутствовал Президент, также была очень уникальной, на ней присутствовали и выступили с очень хорошими речами великие российские экономические деятели.

Склоняется ли внешняя политика Исламской Республики Иран на восток?

Даже сам президент в своем выступлении это отрицал, заявив, что мы не востоковеды, но поскольку наша ориентация на Запад была очень высока, а взгляд на Восток был слаб, мы сейчас идем к балансированию внешней политики, это не значит отрицание Запада, а укрепление отношений с Востоком.

Достижения визита

В ходе этой поездки два президента сблизили свои подходы, с региональной точки зрения нам необходимо сотрудничество и взаимодействие, и хорошо был изучен этот вопрос, и подходы двух сторон по этим вопросам были очень близки и последовательный.

Нашему новому президенту нужно было с самого начала встретиться с президентом России, чтобы пересмотреть отношения, особенно в экономической сфере.

В сфере энергетики наработаны решения для сотрудничества двух стран, например, в сфере нефтедобычи нам хорошо могут помочь русские, а российские нефтегазовые компании очень хотят с нами сотрудничать.

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