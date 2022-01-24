Джалали: Встреча Раиси и Путина была сердечной и полной

Западные страны создали движения, на основе которых они заявили, что эта поездка не добилась успеха или иранского президента не встретили должным образом. Поездка была совершена в нужное время и в полном объеме, и все цели были достигнуты.

Особый прием в аэропорту

Согласно протоколу аэропорта, президента встречал один из российских министров, в то время как в российском протоколе не министр, а замминистра должен встречать президента, но из-за важности этой поездки они нарушили свой протокол и министр присутствовал, чтобы приветствовать президента.

В прошлом году в Россию прибыли восемь президентов, причем только трех президентов из Ирана, Монголии и Вьетнама встретили в аэропорту, а остальные встретились напрямую в Кремле с Путиным. Кстати, президентов Монголии и Вьетнама встречал только заместитель министра, а нашего президента, кроме замминистра, еще и министр встречал.

Что произошло на встрече в Кремле?

Два президента сидели по обе стороны стола в идеальном равновесии, и то, почему они сидели по обе стороны стола, было основано на текущих протоколах здравоохранения, и мы могли бы выбрать другую форму сидения двух президентов, сидя у камина и но мы не приняли его из-за некоторых предварительных условий.

Кстати, у Исламской Республики Иран были некоторые запросы, и согласно нашим протоколам и запросам, этот способ сидения был запланирован, и это было не случайно, но помещение и способ сидения были запланированы заранее и в соответствии с нашим запросом, с двумя президентами по обе стороны стола и сидеть подальше.

Близость и тип взаимодействия Раиси и Путина

Встреча двух президентов была очень сердечной: Путин ждал Раиси в зале ожидания, в то время как есть опыт, что Путин держал некоторых лидеров в ожидании.

Заявления двух президентов, особенно Путина, в адрес президента были очень теплыми, искренними и дружескими.

Представители Думы тепло приветствовали Раиси

За последние два года это первый президент страны, которого тепло приветствуют председатель и представители Думы в условиях.

Все депутаты встали, чтобы поприветствовать президента и выразить ему свое почтение, и во время выступления Президента Ирана депутаты неоднократно подбадривали его.

Встреча с представителей российского бизнеса

Торговая встреча, на которой присутствовал Президент, также была очень уникальной, на ней присутствовали и выступили с очень хорошими речами великие российские экономические деятели.

Склоняется ли внешняя политика Исламской Республики Иран на восток?

Даже сам президент в своем выступлении это отрицал, заявив, что мы не востоковеды, но поскольку наша ориентация на Запад была очень высока, а взгляд на Восток был слаб, мы сейчас идем к балансированию внешней политики, это не значит отрицание Запада, а укрепление отношений с Востоком.

Достижения визита

В ходе этой поездки два президента сблизили свои подходы, с региональной точки зрения нам необходимо сотрудничество и взаимодействие, и хорошо был изучен этот вопрос, и подходы двух сторон по этим вопросам были очень близки и последовательный.

Нашему новому президенту нужно было с самого начала встретиться с президентом России, чтобы пересмотреть отношения, особенно в экономической сфере.

В сфере энергетики наработаны решения для сотрудничества двух стран, например, в сфере нефтедобычи нам хорошо могут помочь русские, а российские нефтегазовые компании очень хотят с нами сотрудничать.