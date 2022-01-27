Запад продолжает играть неконструктивную роль на переговорах по СВПД

В Вене продолжаются переговоры по отмене санкций против Ирана и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке в разных форматах и на разных уровнях.

Глава иранской делегации, заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани в среду в рамках 19-го дня восьмого раунда переговоров в Вене провел встречи с постоянным представителем РФ при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым и политическим директором внешнеполитической службы Евросоюза, заместителем ее генерального секретаря Энрике Мора.

В гостинице «Кобург» также состоялась встреча с участием представителей из Ирана, Евросоюза и «4+1» (России, Китая, Франции, Германии и Великобритании), в ходе которой обсужден текст заключительного соглашения.

Кроме того, 26 января, главый переговорщик Ирана провел отдельные переговоры с главой китайской делегации.

Однако западные стороны переговоров продолжает делать безответственные и неконструктивные заявления в отношении переговорного процесса в Вене.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во вторник заявила, что переговоры по ядерной сделке идут недостаточно быстро. По ее словам, "Иран должен выбрать: либо он хочет прийти к соглашению, либо он будет ответственным за разрушение Совместного всеобъемлющего плана действий".

В ответ официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде назвал безосновательными и безответственными заявления главы МИД Великобритании. "Эти безответственные и безосновательные заявления служат новым примером бессодержательной игры Лондона и ряда других западных стран, направленной на то, чтобы скрыть годы бездействия [Европы], которые сопровождались незаконными и бесчеловечными санкциями США", сказал он.

Такие слова, идущие вразрез с действительным ходом переговоров между Ираном и представителями участников ядерной сделки, вновь демонстрирует неконструктивный подход Лондона по Тегерану.

3 января в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является отмена антииранских санкций США и воссоздание СВПД в первоначальном виде.