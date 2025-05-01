1 мая 2025 г., 16:41
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Иран предостерег США от последствий противоречивого поведения и провокационных заявлений

1 мая 2025 г., 16:41
??????? ID: 85820123
Иран предостерег США от последствий противоречивого поведения и провокационных заявлений

Тегеран, 1 мая. ИРНА – Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи предостерёг США от последствий их противоречивого поведения и провокационных заявлений.

Багаи решительно осудил введение новых санкций США против физических и юридических лиц в Иране и ряде других стран под предлогом сотрудничества с Ираном в различных экономических и торговых сферах.

Официальный представитель Министерства иностранных дел также охарактеризовал санкции США как очередное очевидное свидетельство противоречивого подхода американских властей и отсутствия у них доброй воли и серьёзности в продвижении дипломатического пути.

Он подчеркнул, что данные санкции являются частью провалившейся и преступной политики максимального давления на великий иранский народ. "Ответственность за последствия и разрушительные эффекты, возникающие в результате противоречивых действий и провокационных заявлений американских чиновников в отношении Ирана, полностью лежит на американской стороне", указал Багаи.

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