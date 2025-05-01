1 мая 2025 г., 12:42
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Новости ID: 85819933
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Три европейские страны осудили использование гуманитарной помощи как оружия в Газе

1 мая 2025 г., 12:42
Новости ID: 85819933
Три европейские страны осудили использование гуманитарной помощи как оружия в Газе

Тегеран, 1 мая, ИРНА – Испания, Бельгия и Ирландия осудили использование израильским режимом гуманитарной помощи в качестве оружия против Газы.

«Возобновление атак в Газе и эскалация военных операций на Западном берегу усугубляют нестабильную гуманитарную ситуацию, в которой гуманитарные работники и объекты также становятся военными целями», - заявил постоянный представитель Испании при ООН Эктор Гомес Эрнандес в среду, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

Он охарактеризовал эти атаки как явное нарушение международного гуманитарного права и осудил нарушение перемирия в секторе Газа.

Постпред Бельгии при ООН в своей речи призвала прекратить нарушения международного права, подчеркнув недопустимость использования гуманитарной помощи в качестве оружия в данном конфликте.

С другой стороны, постоянный представитель Ирландии при ООН в своем заявлении отметил полное пренебрежение нормами международного права в Газе. Он подчеркнул, что постоянное противодействие сионистского режима доставке гуманитарной помощи и коммерческих товаров в Газу стремительно усугубляет продовольственный кризис в регионе.

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