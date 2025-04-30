30 апр. 2025 г., 19:27
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Бакаи: Национальный день Персидского залива – символ сосуществования и создания цивилизации на протяжении истории

30 апр. 2025 г., 19:27
??????? ID: 85819369
Бакаи: Национальный день Персидского залива – символ сосуществования и создания цивилизации на протяжении истории

Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Представитель Министерства иностранных дел написал, что национальный день Персидского залива – это материальное выражение сосуществования, взаимодействия и создания цивилизации на протяжении истории.

Эсмаил Бакаи, представитель Министерства иностранных дел, написал в своем аккаунте X: «Национальный день Персидского залива – это чествование истории, которая запечатлена на вершине идентичности Ирана и памяти региона, и является символом сосуществования, взаимодействия и создания цивилизации на протяжении истории».

Представитель Министерства иностранных дел добавил: «Национальный день Персидского залива – это возможность переосмыслить общую историю народов региона, задуматься над элементами региональной идентичности и подчеркнуть необходимость дальнейшего продвижения интеграции и добрососедства между народами региона для достижения внутренней безопасности и устойчивого развития всех стран Западной Азии».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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