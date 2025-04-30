Бакаи: Национальный день Персидского залива – символ сосуществования и создания цивилизации на протяжении истории

Эсмаил Бакаи, представитель Министерства иностранных дел, написал в своем аккаунте X: «Национальный день Персидского залива – это чествование истории, которая запечатлена на вершине идентичности Ирана и памяти региона, и является символом сосуществования, взаимодействия и создания цивилизации на протяжении истории».

Представитель Министерства иностранных дел добавил: «Национальный день Персидского залива – это возможность переосмыслить общую историю народов региона, задуматься над элементами региональной идентичности и подчеркнуть необходимость дальнейшего продвижения интеграции и добрососедства между народами региона для достижения внутренней безопасности и устойчивого развития всех стран Западной Азии».