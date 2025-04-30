30 апр. 2025 г., 14:01
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В посольстве Ирана в Москве открыта книга соболезнований в связи с инцидентом в порту Шахид Раджаи

30 апр. 2025 г., 14:01
??????? ID: 85819026
В посольстве Ирана в Москве открыта книга соболезнований в связи с инцидентом в порту Шахид Раджаи

Москва, 30 апреля, ИРНА – Ряд российских должностных лиц и иностранных дипломатов, аккредитованных в России, посетили Посольство Исламской Республики Иран в Москве и подписали книгу соболезнований в память о погибших в инциденте в порту Шахид Раджаи, выразив тем самым соболезнования правительству и народу Ирана.

В посольстве Ирана в Москве открыта книга соболезнований в связи с инцидентом в порту Шахид Раджаи

Группа российских чиновников и иностранных дипломатов, аккредитованных в России, в среду встретилась с послом Ирана в РФ Каземом Джалали, чтобы выразить соболезнования от имени своих стран правительству и народу Ирана, особенно семьям погибших.

В посольстве Ирана в Москве открыта книга соболезнований в связи с инцидентом в порту Шахид Раджаи

Они подписали книгу памяти жертв трагического инцидента в порту Шахид Раджаи, отдав дань уважения погибшим и пожелав их семьям терпения и здоровья.

В посольстве Ирана в Москве открыта книга соболезнований в связи с инцидентом в порту Шахид Раджаи

Посольство Исламской Республики Иран в России сообщило, что в память о жертвах инцидента в порту Шахид Раджаи и в знак уважения к ним государственный флаг страны был приспущен над зданием посольства.

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