В посольстве Ирана в Москве открыта книга соболезнований в связи с инцидентом в порту Шахид Раджаи

Группа российских чиновников и иностранных дипломатов, аккредитованных в России, в среду встретилась с послом Ирана в РФ Каземом Джалали, чтобы выразить соболезнования от имени своих стран правительству и народу Ирана, особенно семьям погибших.

Они подписали книгу памяти жертв трагического инцидента в порту Шахид Раджаи, отдав дань уважения погибшим и пожелав их семьям терпения и здоровья.

Посольство Исламской Республики Иран в России сообщило, что в память о жертвах инцидента в порту Шахид Раджаи и в знак уважения к ним государственный флаг страны был приспущен над зданием посольства.