7-я выставка экспортных возможностей Исламской Республики Иран

7-я выставка экспортных возможностей Исламской Республики Иран (Иран Экспо 2025) проходит с 28 апреля по 2 мая и примет посетителей в Тегеранском международном постоянном выставочном комплексе, в ней приняли участие более ста стран мира.

journalistشهرام مومنی نوکنده
30 апр. 2025 г., 19:48

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