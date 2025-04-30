7-я выставка экспортных возможностей Исламской Республики Иран (Иран Экспо 2025) проходит с 28 апреля по 2 мая и примет посетителей в Тегеранском международном постоянном выставочном комплексе, в ней приняли участие более ста стран мира.
30 апр. 2025 г., 19:48
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