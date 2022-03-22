Представитель МИД Ирана прибыл в Пакистан на встрече ОИС

Посол Ирана в Пакистане Мохаммад Али Хоссейни и официальные лица Пакистана встретили иранскую делегацию в международном аэропорту Исламабада.

Хатибзаде во главе высокопоставленной делегации вылетел из Тегерана в Исламабад для участия в заседании министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

48-й саммит министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) проходит с 22 по 23 марта в Исламабаде на тему «Построение партнерства во имя единства, справедливости и развития».

Иран полон решимости отражать голос исламского мира

В эксклюзивном интервью ИРНА представитель МИД сказал, что Исламская Республика полна решимости отражать независимый голос исламского мира и угнетенных народов.

По его словам, ОИС является самой важной организацией в исламском мире, которая объединяет различные географические государства.

Указав на вызовы мусульманских народов в нынешней ситуации, Хатибзаде отметил, что исламский мир от Йемена до Сирии и оккупированной Палестины сталкивается с серьезными вызовами. При этом он призвал организацию найти выход из таких проблем.

Он также подверг критике ряд государств-членов ОИС, призвав все страны продемонстрировать приверженность палестинскому делу, которое является основной основой для создания таких организаций.

Иранский дипломат отметил, что ОИС способна способствовать солидарности между мусульманскими народами, заявив, что в результате саудовско-иранских разногласий в последние годы Исламская Республика не может регулярно участвовать в заседаниях ОИС, но возобновление участие представляется положительным моментом. Он также выразил надежду, что улучшение отношений между Эр-Риядом и Тегераном пойдет на пользу обеим странам и другим государствам региона.

Встреча с главой МИД Пакистана

Официальный представитель МИД во вторник встретился с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши.

Куреши приветствовал главу и членов иранской делегации и выразил удовлетворение присутствием Исламской Республики Иран в Пакистане на 48-й встрече министров иностранных дел стран-членов ОИС.

В ходе беседы с министром иностранных дел Пакистана Хатибзаде передал своему пакистанскому коллеге поздравление с праздником Новруз от министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

48-я встреча министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества началась во вторник при участии делегаций стран-членов, в том числе делегации Ирана, в Национальной ассамблее Пакистана.