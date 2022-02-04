Амир Абдоллахиян надеется, что сотрудничество между Ираном и Саудовской Аравией решит проблемы исламского мира

Он сделал это заявление в телефонном разговоре с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Таха в четверг, когда подчеркнул важность Ирана и Саудовской Аравии как двух важных стран.

Он также указал на проблемы, стоящие перед исламским миром и исламской уммой, порядок двустороннего и многостороннего сотрудничества между Ираном и ОИС, открытие представительства Ирана в ОИС, а также ряд других региональных вопросов.

Амирабдоллахян также высоко оценил усилия ОИС по открытию офиса Ирана в Джидде.

Представитель ОИС также приветствовал открытие офиса Ирана в Джидде и активное участие Тегерана в организации и подчеркнул роль Исламской Республики Иран как основателя и активного члена ОИС.

По его словам, без активного участия всех исламских стран ОИС не сможет решить проблемы исламского мира.