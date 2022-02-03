Министры иностранных дел Ирана и Ирака подчеркнули необходимость прекращения войны в Йемене

Сегодня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, посвященный последним событиям в отношениях между двумя странами, а также региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес и интерес.

Министр иностранных дел Ирана поприветствовал и выразил удовлетворение здоровьем и выздоровлением своего иракского коллеги после выздоровления от коронавируса и пожелал ему крепкого здоровья.

В этом телефонном разговоре министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Ирака, обсудили отношения между двумя соседними и братскими странами, о событиях в регионе, включая Йемен, и необходимость попытаться положить конец войне в этой стране.