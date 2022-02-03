МИД Ирана и ОАЭ назвали отношения между двумя странами позитивными и прогрессивными

В этом телефонном разговоре министр иностранных дел Ирана назвал отношения между двумя странами позитивными и прогрессивными и заявил: «Между официальными лицами двух стран налажены хорошие встречи и консультации».

Касаясь йеменского кризиса, Амир Абдоллахиян добавил: «Мы считаем, что продолжение войны и распространение конфликтов и споров не отвечает интересам ни одной из сторон или региона».

Глава дипломатического аппарата страны расценил присутствие сионистского режима в регионе как угрозу для всех стран и региона.