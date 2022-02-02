2 февр. 2022 г., 15:05
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Абедзаде и Нурафкан вошли в команду недели Отборочного турнира ЧМ-2022 в Азии

Абедзаде и Нурафкан вошли в команду недели Отборочного турнира ЧМ-2022 в Азии

Тегеран, 2 февраля. ИРНА — Два игрока национальной сборной Ирана по футболу вошли в команду недели отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2022 в Азии.

1 февраля сборная Ирана одержала победу над командой ОАЭ (1:0) в матче 8-го тура азиатского отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Иран лидирует в группе А с 22 очками.
В команду недели по версии сайта "SofaScore" попали вратарь португальского клуба «Маритиму» и сборной Ирана Амир Абедзаде и Полузащитник иранского ФК «Сепахан» Омид Нурафкан.
В команду недели также вошли три игрока из Южной Кореи, два игрока из Японии, два игрока из Ирака, один футболист из Вьетнама и один игрок из Омана.

Абедзаде и Нурафкан вошли в команду недели Отборочного турнира ЧМ-2022 в Азии

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