Абедзаде и Нурафкан вошли в команду недели Отборочного турнира ЧМ-2022 в Азии

1 февраля сборная Ирана одержала победу над командой ОАЭ (1:0) в матче 8-го тура азиатского отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Иран лидирует в группе А с 22 очками.

В команду недели по версии сайта "SofaScore" попали вратарь португальского клуба «Маритиму» и сборной Ирана Амир Абедзаде и Полузащитник иранского ФК «Сепахан» Омид Нурафкан.

В команду недели также вошли три игрока из Южной Кореи, два игрока из Японии, два игрока из Ирака, один футболист из Вьетнама и один игрок из Омана.