Иран поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

По данным сатйа Football rankings, прогнозируется, что сборная Ирана сможет улучшить свои позиции, поднявшись на одну строчку. Команда Драгана Скочича будет занимать 20-е место.

27 января сборная Ирана обыграла команду Ирака со счетом 1:0, и обеспечила себе как минимум второе место в таблице группы A. Таким образом сборная Ирана стала вторым участником ЧМ-2022 из Азии после команды хозяев — сборной Катара.

Кроме того, 1 февраля иранские футболисты одержали победу над командой ОАЭ (1:0) в матче 8-го тура азиатского отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Иран лидирует в группе А с 22 очками.