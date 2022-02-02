2 февр. 2022 г., 16:00
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News Code: 84636459
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Иран поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Иран поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Тегеран, 2 февраля. ИРНА — Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 10 февраоя опубликует новый рейтинг силы национальных сборных.

По данным сатйа Football rankings, прогнозируется, что сборная Ирана сможет улучшить свои позиции, поднявшись на одну строчку. Команда Драгана Скочича будет занимать 20-е место.

27 января сборная Ирана обыграла команду Ирака со счетом 1:0, и обеспечила себе как минимум второе место в таблице группы A. Таким образом сборная Ирана стала вторым участником ЧМ-2022 из Азии после команды хозяев — сборной Катара.

Кроме того, 1 февраля иранские футболисты одержали победу над командой ОАЭ (1:0) в матче 8-го тура азиатского отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Иран лидирует в группе А с 22 очками.

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