Спикер парламента поздравил сборную Ирана с выходом на Чемпионат мира 2022

"Гордый выход национальной сборной по футболу на чемпионат мира 2022 года в Катаре принесло радость и счастье народу Ирана; Иранский народ гордится вами —своими героями", говорится в послнии Галибафа.

В четверг, 27 января сборная Ирана обыграла команду Ирака со счетом 1:0, и обеспечила себе как минимум второе место в таблице группы A. Единственный мяч на 48-й минуте встречи забил нападающий Мехди Тареми.

Таким образом сборная Ирана стала вторым участником ЧМ-2022 из Азии после команды хозяев — сборной Катара.

Иранцы лидирует в турнирной таблице, набрав 19 очков в семи матчах, Вторыми идут футболисты Южной Кореи (17 очков), третьими - ОАЭ (9).

Сборная Ирана по футболу принимала участие в чемпионатах мира в 1978, 1998, 2006, 2014 и 2018 годах.