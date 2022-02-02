Скочич назвал удовлетворительным выступление сборной Ирана в отборе на ЧМ-2022

Во вторник проходил матч 8-го тура группы A в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года. В нём принимали участие сборные Ирана и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Победу в противостоянии со счётом 1:0 одержали иранцы. Команда набрала 22 очка в 8 играх.

Единственный гол в игре на 44-й минуте забил Мехди Тареми. Благодаря этой победе иранцы заняли первое место в группе. Ранее сборная Ирана обеспечила себе участие в основном этапе чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Президент федерации футбола Ирана Шахабоддин Азизи Хадем после победы над ОАЭ заявил, что Ирану удалось установить новые рекорды в истории футбола Азии.

Главный тренер сборной ОАЭ Берт ван Марвейко также назвал выступление команды перед Ираном раздражающим.